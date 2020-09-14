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Потребкооперации вернут льготу, чтоб сохранить сельскую торговлю в Карелии

Новости. Общество
11:20, 15 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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Власти Карелии готовы вернуть организациям потребительской кооперации, у которых есть магазины и столовые в сельской местности, льготу по налогу на имущество, отмененную в прошлом году.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в налоговое законодательство, который обсуждается в парламенте республики.

Согласно документу, для потребкооперации планируется установить пониженную ставку по налогу на имущество в размере 0,5%.

Такая ставка будет применяться в отношении имущества, "используемого ими при оказании услуг общественного питания и осуществлении торговой деятельности в сельской местности – в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость", говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В прошлом году в Карелии был принят закон об отмене пониженных ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество для организаций потребительской кооперации. Представители кооперативов тогда предупреждали, что отмена льгот увеличит налоговую нагрузку на них в 3 раза и приведет к закрытию магазинов в малонаселенных деревнях и поселках.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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