15:57, 21 Февраля 2019
Пожаловавшиеся на здоровье сотрудники Перинатального центра боятся потерять работу
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Работники Республиканского перинатального центра, пожаловавшиеся на проблемы со здоровьем, утверждают, что они получают предупреждения о неразглашении информации.
В Республиканском перинатальном центре начались проверки по жалобам сотрудников на частные недомогания, которые они испытывают когда находятся на рабочем месте.
Как сообщали "Вести Карелии", по словам работников, у них проявляются аллергические реакции на коже, слезятся глаза.
По их мнению, медосмотры проходят формально.
Как проходят медосмотры, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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