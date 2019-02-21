Пожаловавшиеся на здоровье сотрудники Перинатального центра боятся потерять работу

Работники Республиканского перинатального центра, пожаловавшиеся на проблемы со здоровьем, утверждают, что они получают предупреждения о неразглашении информации.

В Республиканском перинатальном центре начались проверки по жалобам сотрудников на частные недомогания, которые они испытывают когда находятся на рабочем месте.

Как сообщали "Вести Карелии", по словам работников, у них проявляются аллергические реакции на коже, слезятся глаза.

По их мнению, медосмотры проходят формально.

Как проходят медосмотры, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".