Пожарную машину и вездеход подарили спасателям в селе Карелии

Ключи от новой пожарной машины, вездехода, аэролодки и моторной лодки передали карельским спасателям в селе Деревянное.

Глава Карелии Артур Парфенчиков передал технику сотрудникам пожарной части в селе Деревянное Прионжского района, где в субботу отмечают день республики.

«Понимаем, как важна современная маневренная техника для наших оперативных служб - поэтому работу по переоснащению ведём системно. Для боевых расчетов пожарных подразделений Карелии мы приобрели в этом году 7 пожарных автомобилей с полным комплектом пожарно-технического оборудования», - пишет руководитель Карелии на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, благодаря участию в федеральном нацпроекте «Экология», Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов приобрел лесопожарную технику и оборудование на сумму 228 млн рублей.