Пожарные из Карелии получили государственные награды за спасение людей из огня

Медали «За отвагу на пожаре» получили огнеборцы Пудожского района – в 2020-м году они спасли пять человек, среди которых был ребенок, из охваченного огнем жилого дома, сообщили в правительстве Карелии.

За отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За отвагу на пожаре» награждены пять пудожских пожарных из пожарной части № 50. Это мастер газодымозащитной службы Павел Сергеевич Васильев, водитель пожарного автомобиля Владимир Михайлович Дюжев, начальник караула Василий Михайлович Круглов, пожарный Андрей Иванович Михеев и заместитель начальника Отряда противопожарной службы по Пудожскому району Максим Викторович Слюсарь (на фото).

Высокой награды огнеборцы Пудожского отряда удостоены за свои решительные действия 29 июня 2020 года при тушении пожара в жилом доме по улице Пионерская, 27 в Пудоже. Благодаря слаженным, профессиональным действиям, личному мужеству пожарных удалось спасти из огня 5 человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

Людей пришлось эвакуировать с помощью пожарных трёхколенных лестниц и автолестницы. Благодаря слаженной работе пожарного расчета никто из жильцов дома не пострадал, а имуществу был причинён минимальный ущерб.