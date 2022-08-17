890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Фабрикантов и Таборов объяснили, почему они отказались от борьбы за пост губернатора Карелии
Сегодня 09:24
Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится уже в этом году
Сегодня 06:40
Жители восьми районов Петрозаводска останутся без горячей воды перед 1 сентября
23.08.2022 13:16

Пожарные поезда в Карелии совершили пять «боевых» выездов с начала лета

Новости. Общество
11:46, 24 Августа 2022
фото: © ОАО «РЖД»

Новости партнеров

С начала лета пожарные поезда, дислоцирующиеся на Октябрьской железной дороге, совершили 5 выездок к местам тушения пожаров в республике.

Пожарные поезда Октябрьской железной дороги, базирующиеся на территории Карелии, работали на перегонах Суоярви – Хелюля, Шижня – Выг и на станциях Сосновец и Шуерецкая, сообщили в филиале ОАО «РЖД».

В тушении пожаров в полосе отвода и вне железнодорожной инфраструктуры были задействованы 23 работника пожарных поездов со станций Беломорск и Суоярви. Они отработали более 80 часов.

Последний выезд для оказания помощи пожарным расчетам МЧС был сделан 22 августа. В тушении торфяного болота вблизи станции Шуерецкая был задействован пожарный поезд со станции Беломорск.

В РЖД напомнили, на территории республики базируется 4 пожарных поезда на станциях Петрозаводск, Суоярви, Медвежья Гора, Беломорск. Все составы оборудованы современным пожарно-техническим вооружением, имеют запас воды (120 тонн) и пенообразователя (4,5 тонны), обеспечены запасами топлива и питания, укомплектованы бензорезами, гидроинструментом и могут работать в автономном режиме трое суток.

Всего на Октябрьской железной дороге сформировано 25 пожарных поездов, которые несут боевое дежурство во всех регионах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
19.08.2022, 17:40
На федеральной трассе «Кола» полностью перекроют движение

Аналитика

Сегодня 09:01
Обществоведение
Коррупция в горнопромышленном комплексе Карелии: как это работало
Выяснились детали возможной преступной схемы по получению взяток от горнопромышленников, в создании которой обвиняют экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии Юрия Ефименко.
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Нерпа в сетях — к деньгам
19.08.2022 13:21
«У них много идей»: почему власти Карелии увеличивают поддержку НКО
17.08.2022 09:04
«Тополя замучили»
15.08.2022 16:05
Почему «взбесились» цены на такси в Петрозаводске
15.08.2022 13:51
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
11.08.2022 13:26
Миграция и спецоперация: почему «взлетели» цены на жилье
10.08.2022 17:08
Вся аналитика

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.