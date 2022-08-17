Пожарные поезда в Карелии совершили пять «боевых» выездов с начала лета

С начала лета пожарные поезда, дислоцирующиеся на Октябрьской железной дороге, совершили 5 выездок к местам тушения пожаров в республике.

Пожарные поезда Октябрьской железной дороги, базирующиеся на территории Карелии, работали на перегонах Суоярви – Хелюля, Шижня – Выг и на станциях Сосновец и Шуерецкая, сообщили в филиале ОАО «РЖД».

В тушении пожаров в полосе отвода и вне железнодорожной инфраструктуры были задействованы 23 работника пожарных поездов со станций Беломорск и Суоярви. Они отработали более 80 часов.

Последний выезд для оказания помощи пожарным расчетам МЧС был сделан 22 августа. В тушении торфяного болота вблизи станции Шуерецкая был задействован пожарный поезд со станции Беломорск.

В РЖД напомнили, на территории республики базируется 4 пожарных поезда на станциях Петрозаводск, Суоярви, Медвежья Гора, Беломорск. Все составы оборудованы современным пожарно-техническим вооружением, имеют запас воды (120 тонн) и пенообразователя (4,5 тонны), обеспечены запасами топлива и питания, укомплектованы бензорезами, гидроинструментом и могут работать в автономном режиме трое суток.

Всего на Октябрьской железной дороге сформировано 25 пожарных поездов, которые несут боевое дежурство во всех регионах.