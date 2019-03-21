Пожарные спасли кота в Петрозаводске

Домашнее животное застряло на дереве вечером 20 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.59 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи – на дереве застрял кот.

Пожарные прибили на место и с помощью 30-метровой автоматической лестницы достали кота.