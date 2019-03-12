Пожарные в Карелии достали ребенка из сугроба

В Кондопоге ребенок застрял в сугробе и не мог самостоятельно оттуда выбраться, сообщили в МЧС Карелии.

Накануне, 11 марта, в 16.53 в пожарно-спасательную часть Кондопоги поступил звонок с просьбой о помощи. Ребенок застрял в сугробе.

Пожарные спасли ребенка – достали его из сугроба.