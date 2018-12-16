08:38, 16 Декабря 2018
Пожарные в течение трех часов тушили частную баню в дачном кооперативе под Петрозаводском
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Пожар произошел в субботу вечером в местечке Лучевое-2 в Прионежском районе.
По сообщению МЧС Карелии, пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Кондопожского района в составе 11 человек (3 ед. техники) 15 декабря в 18:52 привлекались для ликвидации пожара в частной бане в СОТ "Железнодорожный" по улице Камышовая в местечке Лучевое-2.
На месте происшествия спасатели сотрудники МЧС работали более трех часов. Только в 22:20 пожар был ликвидирован.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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