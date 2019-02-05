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Новости. Общество
20:20, 05 Февраля 2019
фото: ТАСС / Артем Геодакян

Познер влез в скандал с Собчак и Виторганом

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Журналист Владимир Познер поддержал Ксению.

Владимир Познер заявил, что не понимает ажиотажа вокруг Ксении Собчак и ее мужчин. По мнению журналиста, аналогичная ситуация – с Меган Маркл, супругой английского принца Гарри, пишет издание "Дни.ру".

"Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какого-то убедительного объяснения. Мне кажется это очень странным – внимание к жизни селебрити так называемых, знаменитостей, меня всегда удивляет", – признался Владимир Познер в своем аккаунте в Instagram.

Журналист рассказал, что недавно оказался в компании, где бурно обсуждалась личная жизнь Ксении Собчак и сказанные ею в недавнем интервью слова о том, как в обществе относятся к любвеобильности мужчин и женщин.

"Собчак то ли на "Дожде", то ли еще в какой-то программе высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют мачо, а если женщина гуляет, то ее называют... Ну, в общем, наверное, вы догадались", – передал смысл слов Ксении Собчак тележурналист.

Познер выразил мнение относительно высказывания гламурной блондинки.

"Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает..." – задался он вопросом.

 

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Комментарии

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кир
2019-02-05 20:56:22
Совершенно бесполезный для страны чел с тройным гражданством.
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