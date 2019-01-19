Пранкеры признали невозможность дозвониться Путину

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), известные своими телефонными розыгрышами, рассказали, что не смогли бы дозвониться президенту России Владимиру Путину.

По словам Лексуса, связаться с российским лидером непросто, поскольку он не имеет личного телефона, а пользуется защищенной системой связи, передает "Лента.ру". "И теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились", — добавил он.

Столяров отметил, что вариант дозвониться Путину через начальника его службы безопасности также не подходит, потому что охрана их знает. Отвечая на вопрос о том, попытаются ли они разыграть главу государства, Лексус ответил: «Если будет повод».

Владимир Путин действительно не имеет мобильного телефона и аккаунтов в социальных сетях, об этом неоднократно рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер предпочитает другие виды связи, но вместе с тем иногда сам читает новости в интернете.

Вован и Лексус разыгрывали, в частности, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, генсека НАТО Йенса Столтенберга, британского певца Элтона Джона, президента Белоруссии Александра Лукашенко, ныне покойного сенатора США Джона Маккейна и других. Жертвами последних пранков стали мэр Киева Виталий Кличко, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний и президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.