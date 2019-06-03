Правительство Финляндии изучит вопрос открытия нового МАПП на границе с Россией

Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Париккала-Сювяоро" на карельском участке границы попал в программные документы нового кабинета министров соседней страны.

Государственный совет Финляндии опубликовал сегодня на своем официальном сайте программу действий нового правительства страны, сформированного по итогам парламентских выборов нынешнего года. Вместе с программой на сайте Госсовета размещены и прилагающиеся к ней документы. В частности, участники переговоров о формировании нового кабинета министров внесли в дополнительный протокол вопрос о многостороннем автомобильном пункте пропуска в районе Париккала на карельском участке российско-финляндской границы.

"Для оптимизации транспортного сообщения между Финляндией и Россией будет изучена возможность открытия международного пункта пересечения границы в Париккала", - говорится в официальном документе, опубликованном правительством соседней страны.

В настоящее время в районе Париккала действует пункт упрощенного перехода границы, который используется, главным образом, для транспортировки древесины. Власти Карелии и приграничных коммун Финляндии неоднократно поднимали вопрос об открытии в Париккала многостороннего автомобильного пункта пропуска. Однако эта идея не получила поддержки у финских чиновников, которые объясняли свое нежелание вкладывать средства в развитие приграничной инфраструктуры падением трафика на восточной границе и невысокой загруженностью уже существующих МАППов в Карелии.