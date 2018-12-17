Правительство хочет ужесточить долговую политику для регионов и муниципалитетов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий снижение с 15% до 10% объема расходов на обслуживание долга регионов и муниципальных образований.

Документ также ограничивает годовую сумму платежей по погашению и обслуживанию долга до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов всех уровней, пишет "Коммерсантъ".

Инициативу подготовил Минфин. Ведомство вместе с финансовыми органами будут оценивать состояние долговой устойчивости субъектов РФ и муниципалитетов, а также классифицировать их по группам риска: заемщики с высоким уровнем долговой устойчивости (могут не согласовывать программы заимствований и гарантий); со средним уровнем долговой устойчивости (обязаны согласовывать программы заимствований и представлять финансовому органу проект основных направлений долговой политики); с низким уровнем долговой устойчивости (могут осуществлять рыночные заимствования только для рефинансирования долга; помимо согласования программ и представления перечня основных направлений долговой политики обязаны утверждать план восстановления платежеспособности).

Уточняется, что государственные и муниципальные ценные бумаги могут выпускаться только в виде облигаций, а из Бюджетного кодекса исключается понятие "транш". "Исполнение государственных и муниципальных гарантий осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов. В связи с этим особое внимание уделяется обеспечению защиты интересов гаранта, в том числе от недобросовестного поведения принципалов и бенефициаров", — добавили в правительстве.

В бюджетное законодательство также вводится новое понятие — "государственный кредит на цели официального содействия развитию". Он будет выделяться из федерального бюджета иностранным государствам, уточнили в правительстве.

Кроме того, исключается возможность предоставления государственных кредитов иностранным юридическим лицам из-за высокого риском их невозврата. В правительстве добавили, что оформление таких договоренностей также "сопряжено с организационными издержками, поскольку возможно только при условии предоставления гарантии правительства соответствующего государства".