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Правительство Карелии ликвидировало «Карельскую геологическую экспедицию»

Новости. Экономика
11:26, 16 Июля 2021
фото: © yandex.ru

Республиканское казенное учреждение просуществовало всего год.

Правительство Карелии распорядилось ликвидировать республиканское казенное учреждение «Карельская геологическая экспедиция». Напомним, оно было создано в июле 2020 года после банкротства одноименного государственного унитарного предприятия, которое республиканские власти на протяжении нескольких лет пытались спасти от финансового краха.

Однако «Карельская геологическая экспедиция», как казенное учреждение, просуществовало всего год. За его обязательства теперь будет отвечать учредитель – республиканское министерство природных ресурсов и экологии.  

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Комментарии

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Изя
2021-07-16 11:45:15
На здание видимо рот открыли )))
однозначно
2021-07-16 11:35:01
Пополнят ряды так называемых карельских учОных :)
Гость
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