Правительство Карелии подвело итоги трех лет работы нового предприятия на месте закрывшегося ОТЗ

Компания «Амкодор-Онего», разместившаяся на промышленной площадке бывшего Онежского тракторного завода в Петрозаводске, освоила производство нескольких видов лесозаготовительной техники.

Об этом сообщили в правительстве Карелии.

«С 2019 по 2021 год компания провела изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы, закупила и ввела в эксплуатацию технологическое оборудование. За это время на предприятии освоили производство харвестеров АМКОДОР 2561, АМКОДОР 2561-01, а также форвардеров АМКОДОР 2662-01, Амкодор 2682-01. Произведено и реализовано 133 единицы техники», — говорится в сообщении.

Белорусский холдинг «Амкодор», в который входит петрозаводская компания, планирует строительство завода харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса, а также создание производственного комплекса по изготовлению комплектующих. Они будут использоваться для собственных нужд и поставляться производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники в России и за рубежом. Проект рассчитан до 2028 года.