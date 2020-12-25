Правительство Карелии помогло собрать рождественские подарки для воспитанников воскресных школ Петрозаводской епархии

В каждый подарок вложена поздравительная открытка от карельского митрополита.

В управлении Петрозаводской епархии Русской православной церкви подготовили подарки для воспитанников епархиальных воскресных школ. Дети получат их в предстоящие рождественские праздники.

Как отметили в епархии, собрать более 650 сладких подарков удалось благодаря поддержке правительства Карелии и благотворителей. В каждый подарок вложена поздравительная открытка от митрополита Карельского и Петрозаводского Константина.