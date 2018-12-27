Правительство Карелии провалило план по приватизации акций

В уходящем году республиканским властям удалось продать всего один государственный пакет акций карельских предприятий.

В 2018 году правительство Карелии рассчитывало получить от приватизации акций около 59,7 миллиона рублей, но годовой план по сбору этого вида доходов в очередной раз оказался провален. Республиканские власти смогли продать только акции ОАО "Сегежская районная типография".

После нескольких неудачных торгов эти акции были реализованы посредством публичного предложения и с огромным дисконтом – при начальной цене 3,7 миллиона рублей их приобрело ООО «Оникс Капитал» за 1,8 миллиона.

Подробнее – в материале деловой Интернет-газеты "Вести Карелии".