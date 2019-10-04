15:35, 04 Октября 2019
Правительство Карелии решило вложить бюджетные деньги в модернизацию двух совхозов
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Правительство Карелии решило выделить бюджетные деньги на подготовку к модернизации совхозов "Толвуйский" и "Ведлозерский", которые ранее были включены в план приватизации госимущества.
Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетикепредставитель Минсельхоза Егор Руппиев.
"Идет речь о сохранении совхоза "Ведлозерский" и совхоза "Толвуйский". По итогам совещания, которое было 14 сентября в правительстве, принято решение о выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации для этих двух предприятий", - сказал Руппиев.
Какая модернизация ждет эти два предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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