Правительство Карелии решило вложить бюджетные деньги в модернизацию двух совхозов

Правительство Карелии решило выделить бюджетные деньги на подготовку к модернизации совхозов "Толвуйский" и "Ведлозерский", которые ранее были включены в план приватизации госимущества.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетикепредставитель Минсельхоза Егор Руппиев.

"Идет речь о сохранении совхоза "Ведлозерский" и совхоза "Толвуйский". По итогам совещания, которое было 14 сентября в правительстве, принято решение о выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации для этих двух предприятий", - сказал Руппиев. Какая модернизация ждет эти два предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".