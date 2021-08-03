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Правительство Карелии решило вложить почти 90 миллионов в покупку недвижимости в банковском здании

Новости. Экономика
16:07, 06 Августа 2021
фото: © Timur Rachmanov / 2GIS

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Республиканские власти оформляют покупку как бюджетные инвестиции.

Правительство Карелии распорядилось вложить 88 миллионов рублей в приобретение нежилых помещений в доме номер 25 по улице Кирова в Петрозаводске, где когда-то располагался «Балтийский банк». Речь идет о покупке трех помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Республиканские власти оформляют приобретение недвижимости в региональную собственность как бюджетные инвестиции. Заказчиком покупки правительство Карелии определило «Центр занятости населения РК».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-06 17:04:02
Если либерда визжит, значит надо визжать громче. Зарубите себе на носу : вы никто и звать вас никак. Вообще никто и вообще никак. Работать идите,
баян
2021-08-06 16:43:24
Значит Деньги есть?А для людей нет
Zim
2021-08-06 16:40:16
Может эти деньги стоило в лесоохрану инвестировать?
amez
2021-08-06 16:39:28
А продавец кто?
Саныч
2021-08-06 16:12:30
Кто-то втюхал. Конкурс-то был?
Гость
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