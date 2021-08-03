Правительство Карелии решило вложить почти 90 миллионов в покупку недвижимости в банковском здании

Республиканские власти оформляют покупку как бюджетные инвестиции.

Правительство Карелии распорядилось вложить 88 миллионов рублей в приобретение нежилых помещений в доме номер 25 по улице Кирова в Петрозаводске, где когда-то располагался «Балтийский банк». Речь идет о покупке трех помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Республиканские власти оформляют приобретение недвижимости в региональную собственность как бюджетные инвестиции. Заказчиком покупки правительство Карелии определило «Центр занятости населения РК».