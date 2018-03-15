Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:30, 15 Марта 2018

Правительство Карелии установило рекордно низкий прожиточный минимум

По теме

В экорайоне Древлянка-8 осталось в продаже всего 238 квартир
15.03.18 16:31
Жителям Карелии предлагают зарплату на 30% меньше той, на которую они рассчитывают
15.03.18 14:16
"Сампо.ру": интернет и ТВ без границ
15.03.18 13:00
Все новости
Загрузка...

Прожиточный минимум на душу населения за 4 квартал 2017 года установлен в размере 12203 рублей.

Размер прожиточного минимума указан в постановлении правительства от 7 марта 2018 года.

Для трудоспособного населения, проживающего в северной части Карелии, эта сумма составила 14001 рублей, в остальных районах республики – 13190 рублей. Ниже этого уровня установлен прожиточный минимум для пенсионеров и детей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

В экорайоне Древлянка-8 осталось в продаже всего 238 квартир
15.03.18 16:31
Жителям Карелии предлагают зарплату на 30% меньше той, на которую они рассчитывают
15.03.18 14:16
"Сампо.ру": интернет и ТВ без границ
15.03.18 13:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Плейшнер
2018-03-15 15:32:30
Так вроде уже 1 квартал 2018 г на исходе , при чём тут это.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

Сегодня 12:06
Политкухня
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 1
Сегодня 11:06
Жизнь "под снос" 4
14.03.2018 11:01
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
14.03.2018 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»