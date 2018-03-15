Правительство Карелии установило рекордно низкий прожиточный минимум

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Прожиточный минимум на душу населения за 4 квартал 2017 года установлен в размере 12203 рублей.
Размер прожиточного минимума указан в постановлении правительства от 7 марта 2018 года.
Для трудоспособного населения, проживающего в северной части Карелии, эта сумма составила 14001 рублей, в остальных районах республики – 13190 рублей. Ниже этого уровня установлен прожиточный минимум для пенсионеров и детей.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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