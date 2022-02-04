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Правительство Карелии утвердило План тушения лесных пожаров на 2022 год

Новости. Экономика
11:48, 07 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Лесопользователей республики ждут проверки готовности сил и средств пожаротушения.

Правительство Карелии утвердило региональный План тушения лесных пожаров на 2022 год. Согласно этому документу, до 1 апреля в республике должен пройти смотр готовности к пожароопасному сезону сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а до 15 апреля – комплексные учения по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Республиканские власти намерены также до 20 апреля провести обучение по тактике и тушению лесных пожаров работников лесничеств, Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов и арендаторов лесных участков. А лесопользователей Карелии ждут проверки готовности средств предупреждения и тушения лесных пожаров.

Напомним, в прошлом году в Карелии более 20 тысяч гектаров леса. Однако, по оценке замминистра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина, регион справился с лесными пожарами на «пять».  

 

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