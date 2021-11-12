Замглавы Минприроды Карелии: Республика справилась с лесными пожарами на «пять»

В карельском парламенте подвели итоги минувшего пожароопасного сезона.

Карелия справилась с лесными пожарами на «пять». Такую оценку региону поставил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин, выступая на заседании профильного комитета карельского парламента, где обсуждались итоги минувшего пожароопасного сезона.

Вместе с тем, как было отмечено на заседании, в уходящем году в республике сгорело более 20 тысяч гектаров леса, а изначально выделенных средств на борьбу с лесными пожарами оказалось недостаточно.

Читайте подробнее в статье «Из расчета средней горимости».