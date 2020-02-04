Правительство Карелии выделило городам и районам республики 59,8 миллиона рублей на обеспечение жильем молодых семей

Около трети этой суммы получит Петрозаводский городской округ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении в ближайшие три года региональных субсидий городским и районным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Общая сумма средств, выделенных на эти цели в 2020 году, составляет 59,8 миллионов рублей.

Самую большую долю из них получит бюджет Петрозаводского городского округа – 20,3 миллиона. Сортавальскому району в 2020 году выделено 5,6 миллиона, Кондопожскому – 5,3 миллиона, а меньше всего средств досталось Лахденпохскому и Медвежьегорскому районам – по 1,4 миллиона.