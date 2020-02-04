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Правительство Карелии выделило городам и районам республики 59,8 миллиона рублей на обеспечение жильем молодых семей

Новости. Экономика
12:00, 05 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Около трети этой суммы получит Петрозаводский городской округ.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении в ближайшие три года региональных субсидий городским и районным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Общая сумма средств, выделенных на эти цели в 2020 году, составляет 59,8 миллионов рублей.

Самую большую долю из них получит бюджет Петрозаводского городского округа – 20,3 миллиона. Сортавальскому району в 2020 году выделено 5,6 миллиона, Кондопожскому – 5,3 миллиона, а меньше всего средств досталось Лахденпохскому и Медвежьегорскому районам – по 1,4 миллиона.

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Комментарии

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Жуков
2020-02-05 13:45:42
Главное программа работает, результат не важен. Три года)))
кир
2020-02-05 12:44:23
Чего ноете? Вам ничего не дали. И мне. Только характер закалили. Самому надо работать и всего добиваться. :)
Изя
2020-02-05 12:20:56
Молодым семьям выделили в ПТЗ 20,3 млн.руб. , а 1 деятелю из Кареллеспрома 26 млн.руб . . Где тут у кого то разум и совесть ??????????????((((((((((((((((((((((((((((( Их нет .
zanoza
2020-02-05 12:12:23
На обеспечение жильём молодых семей выделено с "барского стола " лишь 59,8 млн рублей на всю Карелию! А стела воинской славы обойдётся в 86 млн. рублей. Вот где справедливость?
Zim
2020-02-05 12:30:05
zanoza, а знаете ли вы, что это самая дорогая села из всех установленных в России?
zanoza
2020-02-05 12:44:22
Zim, даже не сомневаюсь! Наглость и циничность не знающая предела, вот что происходит под видом установки стелы в Петрозаводске!
Вася
2020-02-05 12:11:35
Меньше чем на Стелу,кому еще ничего непонятно?
Изя
2020-02-05 12:18:09
Вася, И тут ты прав )))) Завалили " приставы" всё и вся ((((
Одно спасёт Карелию -их ОТСТАВКА с позором (((((((((((((((((((((((
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