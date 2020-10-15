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Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днем

Новости. Общество
09:55, 16 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В этом году 31 декабря выпадает на будний день и, в соответствии с нормами о переносе выходных дней, должно быть рабочим днем.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительства.

"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", - говорится в пояснительной записке к документу.

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник. Всего же в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно сентябрьскому опросу ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) положительно относится к предложению сделать 31 декабря нерабочим днем, отрицательно относятся к этой инициативе порядка 14% респондентов, а 36% опрошенных безразлично, будет ли 31 декабря выходным.

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Комментарии

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кир
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Пили, пьём и пить будем. :)
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