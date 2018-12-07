Правительство рассмотрит снижение комиссии при оплате картой в магазинах

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил подготовить предложения о снижении комиссии при расчетах банковскими картами в магазинах.

До 1 февраля Банк России, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и бизнес должны представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при покупках банковскими картами в магазинах, рассказал Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; члены ассоциации — "Магнит", "М.Видео-Эльдорадо", X5 Retail Group, "Снежная королева", "Лента" и другие крупнейшие ретейлеры).

Соответствующее поручение ведомства получили по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями российского розничного бизнеса, которое состоялось на прошлой неделе, подтвердил РБК представитель замглавы правительства Илья Джус, передает РБК.

"Покупатели не должны переплачивать за свое право использовать удобные и современные средства оплаты", — пояснил он позицию вице-премьера.

Как поясняет участник совещания у Козака, проблема комиссионного вознаграждения в первую очередь актуальна для non-food-ретейлеров.

"Проблема в том, что ставки за обслуживание операций по оплате через банковскую карту для non-food сегмента выше, чем в food-ретейле, — рассказывает собеседник. — Это создает дополнительные финансовые издержки для сегмента, поскольку объем таких операций значительный. Взимаемый процент должен быть разумным и соответствовать ставкам продовольственного ретейла и ставкам для международных компаний на территориях других государств".

Проблему высоких ставок банковского обслуживания при безналичных платежах и их неравномерности для разных сегментов торговли ретейлеры обсуждают не первый год. Еще в 2016 году бизнесмены обратились в ФАС "в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения» в действиях международных платежных систем Visa и MasterCard".

Как указывали обратившиеся, высокая стоимость работы с транзакциями является одним из главных факторов, сдерживающих развитие безналичных платежей. Кроме того, ассоциации обращали внимание регулятора на разницу в ставках межбанковской комиссии для разных торговых категорий: продовольственные товары — 1,3%, бензин — 1,2%, оплата услуг турагентства — 1%, реализация непродовольственных товаров — 1,6%. Но ФАС по итогам проверки нарушений в работе платежных систем не нашла.