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Правительство РФ расширяет список сервисов многофункциональных центров

Новости. Общество
15:10, 30 Ноября 2020
фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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В МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить отчетность в электронной форме.

Правительство РФ расширяет список сервисов, которые люди и бизнес смогут получать в многофункциональных центрах. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на очередном оперативном совещании с вице-премьерами, которое состоялось 30 ноября.

По словам Мишустина, теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчетность в электронной форме, в различные ведомства и организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности. "Помимо этого, у регионов появится возможность организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. Не только в МФЦ, но и в его обособленных подразделениях", – сказал российский премьер.

Как отметил глава федерального правительства, все эти шаги позволят усовершенствовать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, расширить список сервисов, которые будут предоставляться в рамках "одного окна".

 

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