Правительство России поможет Карелии с реконструкцией тепловых сетей в Суоярви

Реконструкцию тепловых сетей в замерзающем зимой Суоярви проведут за счет Фонда национального состояния.

О федеральной поддержке со стороны правительства России в вопросе реконструкции городских тепловых сетей в Суоярви сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня обсудили проект на совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, наши предложения полностью приняты. Финансирование пойдет из Фонда национального благосостояния. Благодарю Марата Шакирзяновича за помощь», — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, в 2022–2023 годы в Суоярви предстоит заменить около 10 километров сетей.

«В результате будет обеспечено надежное теплоснабжение жителей города, детских садов, школ, других социальных объектов. Потери тепла снизятся на 35%», — отметил глава Карелии.

Напомним, в начале года жители Суоярви мерзли в своих квартирах.