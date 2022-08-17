Правительство России поможет Карелии с реконструкцией тепловых сетей в Суоярви

Реконструкцию тепловых сетей в замерзающем зимой Суоярви проведут за счет Фонда национального состояния.
О федеральной поддержке со стороны правительства России в вопросе реконструкции городских тепловых сетей в Суоярви сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Сегодня обсудили проект на совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, наши предложения полностью приняты. Финансирование пойдет из Фонда национального благосостояния. Благодарю Марата Шакирзяновича за помощь», — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.
По словам Парфенчикова, в 2022–2023 годы в Суоярви предстоит заменить около 10 километров сетей.
«В результате будет обеспечено надежное теплоснабжение жителей города, детских садов, школ, других социальных объектов. Потери тепла снизятся на 35%», — отметил глава Карелии.
Напомним, в начале года жители Суоярви мерзли в своих квартирах.
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