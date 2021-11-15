Все районы Карелии сохранили статус территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления государственных гарантий проживающим там людям. Как подчеркнули в правительстве, в плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, по словам представителей российского кабинета министров, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

«В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике. На этой неделе указом президента старые нормативные акты были отменены. В связи с этим правительство своим постановлением утвердило новый перечень», — говорится в сообщении на официальном сайте российского кабмина.







К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край. Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации, заверили в правительстве страны.

О том, как развивалась ситуация вокруг утверждения нового перечня, читайте подробнее в рубрике «Тема недели».