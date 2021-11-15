890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Новости. Политика
09:51, 17 Ноября 2021
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Новости партнеров

Все районы Карелии сохранили статус территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления государственных гарантий проживающим там людям. Как подчеркнули в правительстве, в плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, по словам представителей российского кабинета министров, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

«В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике. На этой неделе указом президента старые нормативные акты были отменены. В связи с этим правительство своим постановлением утвердило новый перечень», — говорится в сообщении на официальном сайте российского кабмина.



 К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край. Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации, заверили в правительстве страны.

О том, как развивалась ситуация вокруг утверждения нового перечня, читайте подробнее в рубрике «Тема недели».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-17 10:56:22
Пофиг было и пофиг стало. :)
demari
2021-11-17 10:36:19
Не вижу Костомукши..
Эно
2021-11-17 10:35:28
ну теперь все понятно.

Где провокаторы, которые бились в истерике в понедельник и народ провоцировали? Где Слабунова со своими плактиками?
David.
2021-11-17 10:28:08
Надо было отменить всё таки! Какая экономия вышла бы! И самое главное- никто бы и не пикнул!
Эно
2021-11-17 09:57:25
какие конкретно районы Карелии отнесены к Арктике, а какие приравнены????
Опять неполную информацию написали, народ будоражите.

Лишь бы успеть первыми слить половинчатую информацию.

Что же у вас все через одно место?
Гражданин
2021-11-17 10:29:29
Эно, читай внимательно.
Районы Крайнего севера - Арктическая зона.
Просто назвали по новому.
Все остальные просто приравнены.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

16.11.2021 14:43
Обществоведение
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 3
Мы с детства привыкли к троллейбусам и автобусам в Петрозаводске, и казалось, они были задолго до нас.
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости 1
12.11.2021 14:20
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»