Правительство: Сотрудники ликвидированных фирм смогут получать выплаты

Граждане, потерявшие работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, смогут получать от работодателя выплаты еще 2-3 месяца, пока не устроятся на работу.

Согласно документу, работодатель, уволивший сотрудника в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, обязан выплатить выходное пособие в размере средней зарплаты за месяц и выплачивать пособие еще 2-3 месяца, пока бывший работник не трудоустроится. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях уволенный сотрудник имеет право на выплаты от 2 до 6 (по решению органов службы занятости) месяцев, пока не устроится на новую работу.

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