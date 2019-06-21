Правительство: Сотрудники ликвидированных фирм смогут получать выплаты

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Граждане, потерявшие работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, смогут получать от работодателя выплаты еще 2-3 месяца, пока не устроятся на работу.
Согласно документу, работодатель, уволивший сотрудника в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, обязан выплатить выходное пособие в размере средней зарплаты за месяц и выплачивать пособие еще 2-3 месяца, пока бывший работник не трудоустроится. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях уволенный сотрудник имеет право на выплаты от 2 до 6 (по решению органов службы занятости) месяцев, пока не устроится на новую работу.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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