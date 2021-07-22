Православное духовенство Карелии перепишут

Карелиястат договорился с епархиальным управлением об участии церковнослужителей во Всероссийской переписи населения.

Исполняющая обязанности руководителя Карелиястата Людмила Король встретилась с секретарем Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви Константином Павлюченко, чтобы обсудить участие духовенства во Всероссийской переписи населения, которая пройдет осенью. Как сообщили в пресс-службе статистического ведомства, в ходе встречи «было достигнуто взаимопонимание в вопросах организации и проведения переписи среди служителей церкви».

Иерей Константин положительно отнесся к масштабному проекту. При этом секретарь епархиального управления вспомнил, что еще в священном писании говорится о переписи населения.