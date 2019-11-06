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Новости. Культура
16:16, 06 Ноября 2019
фото: пресс-служба музея "Кижи"

Праздник "Ночь искусств" порадовал разнообразной программой

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В этом году музей "Кижи" посвятил события "Ночи искусств" теме дерева, деревообработке и искусствам, связанным с этим теплым и пластичным материалом. "Жило-было дерево" - так назвали программу.

В течение праздника работали две площадки – Старый квартал и Соборная площадь.

Все началось с лодки, а точнее, с выставки "Все дело в лодке" в Детском музейном центре, на которой наши посетители смогли увидеть и потрогать настоящие деревянные лодки – кижанку и долбленку, а также узнали о том, как тесно связана лодка с жизнью заонежан.

Здесь же работал мастер деревянной игрушки Дмитрий Москин. Он рассказывал гостям выставки об истории деревянных игрушек и о творческом процессе их изготовления.
Аплодисментами встретили зрители детский спектакль театра теней "Гуси-лебеди". А на выставке "Кувадка. Кукла на счастье" звучали сказки в исполнении кижских сказителей Олега Скобелева и Елены Герасимовой.

Нашлось место и для творчества. Для детей и взрослых проходили мастер-классы по плетению из бересты, изготовлению глиняной броши и росписи по дереву в стиле "пуантилизм" - точечная техника. Любители активного отдыха и игровых затей собрались поиграть в "Киженгу", "Неудержимое бревно" и поучаствовать в конкурсе забивания гвоздя. В музейном дворике команды сражались в деревянные городки "кюккя". Работала кузница, демонстрировалась технология тесания осиновых лемешин топором.

Несмотря на прохладную ноябрьскую погоду, пешеходная экскурсия по Старому кварталу Петрозаводска собрала любителей истории города. Здесь, в Старом квартале, сохранились старинные деревянные постройки, свидетели истории нашего города, тайны которых раскрыла Татьяна Ковальчук, сотрудник отдела праздников музея.

Фольклорный ансамбль музея "Кижи" открыл сезон традиционных заонежских вечеринок в "Беседной фатере". Пели, танцевали и играли в народные игры все собравшиеся!

На Соборной площади в презентационно-выставочном центре музея "Кижи" на входе гостей встречал танцевальный лаундж – DJ Super Vasya дарил всем чарующий "Шум леса", под который можно было танцевать или посетить авторские экскурсии сотрудников музея на выставке "Секреты старых плотников".
Фондохранилище открыло свои двери в Ночь искусств и увлекло в удивительный "Музейный портал и жизнь удивительных вещей". В городском доме культуры собрались мастера народных ремесел. Здесь можно было увидеть, как мастера плетут рыболовные сети, делают корзины из лозы, вырезают деревянные ложки. А для тех, кто хотел поработать с деревом сам, проходили мастер-классы по сборке деревянного конструктора, деревянной игрушке, плетению корзин и изготовлению деревянного органайзера.

На театральной площадке городского дома культуры выступила молодежная студия ансамбля "Кантеле" и состоялся показ спектакля "Грустная комедия" камерного театра, режиссера Артема Сергеева.

Теплая встреча с "Нестором" XXI века, уникальным человеком, Андреем Ковальчуком состоялась в кругу друзей и гостей, интересующихся процессом реставрации на острове Кижи. Андрей Ковальчук – реставратор высшей категории, один из семи в России, поделился своим опытом работы и жизни на острове Кижи.

В этот день для всех нашлось занятие по душе и интересам! Впереди зима, а это значит череда городских музейных праздников, на которые мы вас с радостью приглашаем!

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