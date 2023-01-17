Предложение поощрить главу Жилнадзора Карелии вызвало у Парфенчикова вопрос, согласятся ли граждане

Итоги работы государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору обсуждались сегодня на заседании правительства.

Председатель комитета Александр Темнышев отчитался, как его ведомство реагирует на жалобы жителей республики в сферах ЖКХ, строительства, содержания дорог и какие меры принимаются в отношении организаций-нарушителей.

Вице-премьер правительства Оксана Чебунина предложила поощрить Темнышева и его сотрудников.

«За 5 лет очень много сделано. Причем, если это можно сказать в отношении такого комитета, эта работа зачастую предполагает творчество и гибкость подхода к тем задачам, которые нам ставит сегодняшняя жизнь», — сказала Чебунина.

«Граждане согласятся?», — поинтересовался в ответ глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Чебуниной, «граждане не то, что согласятся, они будут очень благодарны».

«Я всегда за, если это объективно, если это заслуженно… Я тоже согласен, что работа огромная проведена, но есть достаточно много еще вопросов», — сказал губернатор и добавил, что он не возражает против поощрения председателя комитета.