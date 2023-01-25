Предполагаемый грабитель попал в объектив камеры наблюдения в магазине Петрозаводска (ВИДЕО)

В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи.

«Он может быть причастен грабежу товара из магазина, расположенного на улице Мурманской. Преступление совершено 12 января около 21.20», — сообщили в ведомстве.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 981 405 70 89. Конфиденциальность гарантируется.