Предприятие в Карелии задолжало работникам около 5 млн рублей

Руководство открытого акционерного общества не выплачивало заработную плату 42 работникам, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2019 году руководство фирмы не выплачивало зарплату сотрудникам, располагая необходимыми средствами и имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.



Сумма невыплаченной зарплаты составила более 4,9 млн рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.