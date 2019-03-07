Предприятия Карелии продолжат покупку электроэнергии по льготной цене

Карелия в числе 9 республик осталась в списке территорий, где продолжат пользоваться льготными условиями для приобретения энергоресурса.

Такое решение принято в ГосДуме при рассмотрении в первом чтении документа об ограничении списка территорий РФ, использующих сниженные тарифы при покупке электроэнергии на оптовом рынке. В нашей республике, а также в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Тыве, Чечне и Бурятии производители продолжат поставлять электроэнергию для потребителей по договорам, по которым продажа электрической энергии осуществляется по фиксированной цене, отметили в правительстве Карелии.

Экономический эффект от внесения Карелии в перечень "льготных" территорий впервые стал ощутим с апреля 2018 года. Именно тогда цена электроэнергию для предпринимателей республики снизилась в два раза по сравнению с июлем 2017 года.

Кроме того, снижение цены на электроэнергию повлияло на невысокий уровень роста тарифов на коммунальные услуги в 2019 году, добавили в пресс-службе.