Предприятия Карелии, сорвавшие госконтракты из-за санкций Запада, избегут наказания

Министерство экономического развития Карелии подготовило разъяснения к постановлению правительства России о поддержке компаний, участвующих в государственных закупках.

«Исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не исполнивших свои обязательства, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если исполнение контракта оказалось невозможным из-за форс-мажора, связанного с введением санкций и других ограничений иностранными государствами», — пояснили в министерстве.

Кроме того, государственным заказчикам предписано сократить сроки оплаты по контрактам, заключенным с предприятиями малого и среднего бизнеса. Максимальный срок оплаты услуг таких предпринимателей сокращён с 15 до 7 рабочих дней.