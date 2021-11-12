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Предприятия, обманувшие Минздрав Карелии, будут лишать паспортов коллективного иммунитета

Новости. Общество
06:40, 16 Декабря 2021
фото: оллаж © Правительство Карелии

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Министерство экономического развития Карелии предупредило предприятия и другие организации об ответственности за обман при работе с посетителями в условиях смягчения коронавирусных ограничений.

Такое предупреждение размещено на официальном сайте министерства в связи с новыми правилами посещения учреждений с массовым скоплением людей.

Например, кинотеатрам и концертным залам разрешено увеличить наполняемость залов до 75%, если у посетителей будут спрашивать QR-коды, то их число можно вообще не ограничивать.

«Обращаем особое внимание, что в случае…представления недостоверной информации в Министерство здравоохранения Республики Карелия, в течение одного дня паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 будет аннулирован, а организация исключена из соответствующего реестра», — говорится в сообщении.

 

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