Предприятия, обманувшие Минздрав Карелии, будут лишать паспортов коллективного иммунитета

Министерство экономического развития Карелии предупредило предприятия и другие организации об ответственности за обман при работе с посетителями в условиях смягчения коронавирусных ограничений.

Такое предупреждение размещено на официальном сайте министерства в связи с новыми правилами посещения учреждений с массовым скоплением людей.

Например, кинотеатрам и концертным залам разрешено увеличить наполняемость залов до 75%, если у посетителей будут спрашивать QR-коды, то их число можно вообще не ограничивать.

«Обращаем особое внимание, что в случае…представления недостоверной информации в Министерство здравоохранения Республики Карелия, в течение одного дня паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 будет аннулирован, а организация исключена из соответствующего реестра», — говорится в сообщении.