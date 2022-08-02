Предприятия по камнеобработке смогут работать на льготных условиях в Карелии

В Карелии начался прием заявок на аренду площадей в промышленном технопарке «Южная промзона».

Заявки принимает управляющая организация технопарка ООО «АКЦЕПТ» с 8 по 22 августа 2022 года, включая выходные дни.

Статус резидента технопарка могут получить все компании, занимающиеся камнеобработкой. В этом году для желающих участвовать в конкурсном отборе упростили процедуру подачи заявки. Теперь заявитель может направить документы через Многофункциональный центр Республики Карелия. Также заявки принимаются через электронную почту, либо по месту нахождения технопарка. Список необходимых документов и способы подачи заявки подробнее описаны на сайте технопарка.



фото: © Министерство экономического развития и промышленности РК

«Для продвижения малого и среднего бизнеса у нас в Карелии совместно с правительством республики создан промышленный технопарк „Южная промзона“. Пройдя конкурсный отбор, предприниматели получают возможность доступа к высокотехнологичному современному оборудованию и производственным площадям на льготных условиях, но этим помощь им не ограничивается. Управляющая компания ООО „АКЦЕПТ“ организует условия, в которых предпринимателям легче развиваться и наращивать обороты. Делается это в рамках государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства», — пояснил председатель Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии Дмитрий Фабрикантов.



Дмитрий Фабрикантов (фото: © Илья Соснин)