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Предприятия ЖКХ больше всех увеличили отчисления в бюджет Карелии на фоне общего спада

Новости. Экономика
11:01, 30 Декабря 2020
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии
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Ряд отраслей экономики Карелии увеличил налоговые платежи в бюджет на фоне общего сокращения поступлений в казну.

Это следует из отчета Минфина о налоговых поступлениях в консолидированный бюджет республики за 11 месяцев 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всех увеличили налоговые перечисления предприятия, которые работают в сфере деятельности "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов". Платежи в этой отрасли выросли на 24,8%.

Какие еще сферы бизнеса увеличили отчисления в казну, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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