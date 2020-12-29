Предприятия ЖКХ больше всех увеличили отчисления в бюджет Карелии на фоне общего спада

Ряд отраслей экономики Карелии увеличил налоговые платежи в бюджет на фоне общего сокращения поступлений в казну.

Это следует из отчета Минфина о налоговых поступлениях в консолидированный бюджет республики за 11 месяцев 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всех увеличили налоговые перечисления предприятия, которые работают в сфере деятельности "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов". Платежи в этой отрасли выросли на 24,8%.

Какие еще сферы бизнеса увеличили отчисления в казну, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".