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Новости. Экономика
10:46, 19 Марта 2018

Предприятиям Карелии выделили субсидию из бюджета

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Предприятиям агропромышленного комплекса республики Карелия оказана государственная поддержка.

По данным на 16 марта, сельхозтоваропроизводителям республики направлены средства государственной поддержки в объеме 76,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 34,3 млн. рублей, из бюджета Карелии – 41,3 млн. рублей. Об этом сообщает портал органов власти республики.

Каким предприятиям предоставлены бюджетные средства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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