Предприниматель из Петрозаводска главе Карелии: "Не можете выпускать людей на работу, платите!"

Предприниматель Роман Гольцев считает, что республиканским властям необходимо обратиться за финансовой помощью федерального центра на поддержку работников малого бизнеса.

Известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев предложил главе Карелии Артуру Парфенчикову обратиться к федеральному центру с просьбой помочь в осуществлении прямых выплат тем работникам малого бизнеса, которые оказались в вынужденных отпусках. По мнению Гольцева, на эти цели необходимо направить те средства, которые накапливались в государственных фондах, поскольку республика не в состоянии нести такие расходы.

"У нас есть один вариант сегодня: либо эти деньги выплачивать, либо выпускать людей на работу, – заявил Гольцев во время совещания по поддержке экономики Карелии в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. – Не можете выпускать людей на работу, значит платите! Не платите деньги, выпускайте на работу!".