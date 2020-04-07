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Предприниматель из Петрозаводска главе Карелии: "Не можете выпускать людей на работу, платите!"

Новости. Экономика
18:40, 07 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Роман Гольцев/vk.com/rgoltsev
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Предприниматель Роман Гольцев считает, что республиканским властям необходимо обратиться за финансовой помощью федерального центра на поддержку работников малого бизнеса.

Известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев предложил главе Карелии Артуру Парфенчикову обратиться к федеральному центру с просьбой помочь в осуществлении прямых выплат тем работникам малого бизнеса, которые оказались в вынужденных отпусках. По мнению Гольцева, на эти цели необходимо направить те средства, которые накапливались в государственных фондах, поскольку республика не в состоянии нести такие расходы.  

"У нас есть один вариант сегодня: либо эти деньги выплачивать, либо выпускать людей на работу, – заявил Гольцев во время совещания по поддержке экономики Карелии в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. – Не можете выпускать людей на работу, значит платите! Не платите деньги, выпускайте на работу!".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-04-07 20:00:04
Не переживай так, братан! Ты же с нуля бизнес построил - так построй еще разок, покажи нищебродам мастер-класс, а то в прошлый раз они не очень внимательно смотрели, многое упустили. Небось, настоящий-то эффективный собственник не растеряется, выстоит, все трудности преодолеет! Вот сейчас и выясним, кто из вас реально эффективный, а кто просто выпендривался! С подачками-то из бюджета - и дурак на плаву продержится. А дураков поддерживать нам Дарвин, Ницше и Айн Рэнд не велят. Это плохо для популяции - давать слабеньким да глупеньким выживать. Выживать должен сильнейший и умнейший, т.е. богатейший. Значит и помощь получать должен - богатейший же. Так оно будет правильно и сообразно Законам Жизни. Вообщем, расслабься и получай удовольствие от торжества капиталистических порядков, господин эффективный предприниматель средней руки. И прекрати жаловаться, прекрати ныть, прекрати подачки клянчить - этим ты только показываешь лишний раз, что у тебя совковый менталитет, а значит помогать тебе бессмысленно и даже вредно. Аминь.
sergo
2020-04-07 19:45:14
Сначала нужно своим работникам белые зарплаты платить, а потом уже требовать что-бы им из бюджета что-то возмещали.
И с чего это данный господин так активизировался? Выборы что-ли скоро?
Старый дед щукарь
2020-04-07 19:43:19
Походу вообще чувака припёрло, за неделю ничё не продал!
кир
2020-04-07 19:29:02
Вирус переформатирует общество. Они не поняли это и орут "дай". :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-07 19:22:43
Понимает, что домоседам рабочая одежда докеров на заднице ни к чему. Не покупают джинсы - продавай тапки!
новый
2020-04-07 20:19:01
ПлачУ и ПлАчу, Кто первый встал, того и тапки. А то напридумывали всяких Левистраусов и разводят лохов на этикетки. Эпоха фантиков и полиэтиленовых пакетов с АББА закончилась. Джинсовый мальчик в пролете. Пусть обучится на рабочую профессию и спокойно трудится. Заодно и джинсы в сборочном цехе пригодятся. Петрозаводскмаш гарантирует, литейный завод приглашает.
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-07 19:21:36
Не умеете мыть руки - кашляйте!
новый
2020-04-07 19:01:14
Продавец штанов, уймись уже. Заплати налоги и спи спокойно
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