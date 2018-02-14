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Новости. Экономика
15:11, 14 Февраля 2018

Предприниматель рассказал, как создание нацпарка в Ладожских шхерах подкосило местный бизнес

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Руководитель компании "Русонега" Виктор Кретов сообщил о масштабных проблемах карельского бизнеса в сфере добычи камня и рассказал, как в Петрозаводске "торгуют" дипломами инженеров.

В Петрозаводске 14 февраля состоялось заседание общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии республики Карелия. Представители совета за круглым столом подвели итоги работы Минприроды в 2017 год и в результате общего голосования признали ее удовлетворительной.

Во время заседания совета выступил директор компании "Русонега" Виктор Кретов. Его организация специализируется на добыче камня. Фирма занималась разработкой на территории Ладожских шхер. После того, как в конце минувшего года Ладожские шхеры были признаны национальным парком, предприниматель был вынужден свернуть производство. По словам Виктора Кретова, его бизнес потерпел крупный денежный урон, который попросил компенсировать финансово или предоставить альтернативный участок для работы.

Также Виктор Кретов заявил о серьезных проблемах, которые испытывают компании, занятые добычей камня, пытаясь вывезти на продажу свое сырье из-за проблем с железнодорожной инфраструктурой и высокими тарифами на перевозки. А в завершении предприниматель рассказал участникам общественного совета о том, что диплом горного инженера в Петрозаводске можно купить за сто тысяч рублей.

Корреспондент интернет-издания «Вести Карелии» более подробно поговорил с директором компании "Русонега" Виктором Кретовым о проблемах бизнеса, завязанного на добычу камня.

Интервью с Виктором Кретовым читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Zim
2018-02-14 20:50:11
А сколько стоил диплом судоводителя, в ПРУ?
однозначно
2018-02-14 17:52:05
Отдайте ему взамен Пудожскую Ривьеру или глубоководный порт в Кеми: пусть криптовалюту майнит
циник
2018-02-14 17:11:02
"...его бизнес потерпел крупный денежный урон, который попросил компенсировать финансово или предоставить альтернативный участок для работы."
"Не хватает денег, иди в учителя" Д.Медведев. Ну точно, два идиота.
однозначно
2018-02-14 16:24:23
В бессильной злобе и не более того
Готов подставить горных инженеров.
Из жадности коммЕрской он опорочит ПетрГУ
Всех преподов и всех студентов

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