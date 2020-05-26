Предприниматели могут попасть под критерии господдержки, изменив запись в ОКВЭД

Минэкономразвития предложило дать возможность малому и среднему бизнесу изменить основной вид деятельности по коду ОКВЭД, что расширит круг получателей господдержки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Минэкономразвития предлагает предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия Инна Кравченко заявила, что смена кода ОКВЭД ничего не даст предпринимателям.

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