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Предприниматели смогут узнать о всех проверках в едином онлайн-реестре: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Экономика
14:28, 07 Апреля 2021
фото: pixabay
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Уполномоченный в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения о введении с 1 июля Единого реестр видов контроля и надзора, которое даст начало цифровизации и систематизации контрольно-надзорной сферы.

По словам бизнес-омбудсмена, реестр создаётся на основании норм нового закона о контроле и надзоре, который начнёт своё действие также с 1 июля этого года.

В реестр будут включены все виды и описание контроля: федерального, регионального, муниципального, указаны органы, осуществляющие конкретный вид контроля (надзора).

"Реестр будет доступен в интернете. Предприниматели смогут из единого источника получить информацию и о проверочных мероприятиях относительно своего бизнеса, и об обязательных требованиях, которые необходимо соблюдать. Предприниматели смогут познакомиться с подробным описанием каждого вида контроля, его периодичностью, нормативными актами и положениями", - пояснила Гнетова.

О следующем шаге в цифровизации контрольно-надзорной деятельности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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