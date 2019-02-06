Предприниматели стали больше жаловаться на муниципальные власти Карелии

Предприниматели, которые занимаются торговой деятельностью в Карелии, стали чаще жаловаться на нарушения их прав со стороны муниципальных органов власти.

Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, рост числа жалоб наблюдался весь 2018 год и продолжился в начале 2019 года. Около 10% всех жалоб относилось к сфере нестационарной торговли.

Предприниматели жаловались на расторжение органами власти в одностороннем порядке ранее заключенных договоров аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов.

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