Предприниматели стали больше жаловаться на муниципальные власти Карелии

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Предприниматели, которые занимаются торговой деятельностью в Карелии, стали чаще жаловаться на нарушения их прав со стороны муниципальных органов власти.
Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.
По ее словам, рост числа жалоб наблюдался весь 2018 год и продолжился в начале 2019 года. Около 10% всех жалоб относилось к сфере нестационарной торговли.
Предприниматели жаловались на расторжение органами власти в одностороннем порядке ранее заключенных договоров аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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