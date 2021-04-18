Предпринимателя, занимавшегося благоустройством парка «Ямка» в Петрозаводске, будут судить за мошенничество

Предприниматель обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по благоустройству парка «Ямка» и лыжной трассы «Фонтаны», обвинительное заключение направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2017 года и июле 2018 года администрация Петрозаводска заключила муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству парка «Ямка» и лыжной трассы «Фонтаны» с организациями, возглавляемыми обвиняемым.

После выполнения определенного объема работ на объектах обвиняемый составил акты о приемке, указав заведомо ложные сведения об использованных материалах.

Администрацией Петрозаводска указанные работы были оплачены, в результате чего бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.