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Предпринимателя, занимавшегося благоустройством парка «Ямка» в Петрозаводске, будут судить за мошенничество

Новости. Криминал
14:10, 19 Апреля 2021
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Предприниматель обвиняется в мошенничестве при выполнении работ по благоустройству парка «Ямка» и лыжной трассы «Фонтаны», обвинительное заключение направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2017 года и июле 2018 года администрация Петрозаводска заключила муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству парка «Ямка» и лыжной трассы «Фонтаны» с организациями, возглавляемыми обвиняемым.

После выполнения определенного объема работ на объектах обвиняемый составил акты о приемке, указав заведомо ложные сведения об использованных материалах.

Администрацией Петрозаводска указанные работы были оплачены, в результате чего бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-19 15:36:02
Судить нужно и заказчиков, ведь их вина тоже очевидна-и работы тяп-ляп приняты, и денежки переплачены. Здесь просматривается явный коррупционный сговор.
Злюка
2021-04-19 15:23:57
Сити-менеджер была, конечно, " не в курсе"!?
drug
2021-04-19 14:45:09
Нк неужели. Не зря значит писали везде.
А почему чиновников нет в списки будующих осужденных.
Одни и те же лица. Кто в Министерствах - а кто-то все еще на Ленина д.2.
Сделали пешеходные дорожки из крупного щебня - переделали на мелкую фракцию. Потом снова все перекопали и начали делать освещение - потом снова дорожки.
И все четыре года так - а кто-то уже около 6 лет так "химичит".
udo
2021-04-19 14:39:50
Работа нигде не принимается. У дворников тоже. Бестолочи повсюду - мы окружены.
театральный критик
2021-04-19 14:33:41
Хде ФИО с обеих сторон ?
udo
2021-04-19 15:45:34
театральный критик, вот именно. Кто работу принимал? Или не принимал, а просто подписывал? Тоже судить.
карел
2021-04-19 14:15:40
Одно жульё в Карелии собралось , воруют всё что не приколочено и что приколочено тоже .
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