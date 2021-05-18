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Осторожно! Саженцы с трипсом завезли в Карелию

Новости. Общество
13:15, 19 Мая 2021
фото: © Pixabay
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Западный цветочный трипс найден в нескольких партиях посадочного материала в Петрозаводске, рассказали на сайте Россельхознадзора.

В результате карантинного мониторинга, проведенного специалистами Россельхознадзора в одном из крупнейших мест продажи семенного и посадочного материала в Петрозаводске, в трех партиях был обнаружен западный цветочный трипс. Наличие насекомых было подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственник зараженной продукции принял решение уничтожить её.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс — опасный вредитель, представляющий большую опасность для многих культурных растений. Он может распространяться с любым посадочным материалом, легко переносится в одежде и волосах, с инвентарем и тарой.

Главный симптом, свидетельствующий о заселении трипса — это обесцвечивание верхней поверхности листа и появление углублений на месте повреждения.

Основной мерой борьбы с трипсом в домашних условиях является обработка разрешенными к применению в России инсектицидами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-19 14:55:02
О БОЖЕ!! Мы чуть все не умерли!
кир
2021-05-19 13:31:29
Никто не виноват?
Изя
2021-05-19 13:56:52
Хде заноза , куда подевал мою лубоф ???))
кир
2021-05-19 15:22:44
Изя, хорошо, что до обеда её нет. ))
Изя
2021-05-19 15:31:37
Плохо , читать нечего )))
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