Осторожно! Саженцы с трипсом завезли в Карелию

Западный цветочный трипс найден в нескольких партиях посадочного материала в Петрозаводске, рассказали на сайте Россельхознадзора.

В результате карантинного мониторинга, проведенного специалистами Россельхознадзора в одном из крупнейших мест продажи семенного и посадочного материала в Петрозаводске, в трех партиях был обнаружен западный цветочный трипс. Наличие насекомых было подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственник зараженной продукции принял решение уничтожить её.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс — опасный вредитель, представляющий большую опасность для многих культурных растений. Он может распространяться с любым посадочным материалом, легко переносится в одежде и волосах, с инвентарем и тарой.

Главный симптом, свидетельствующий о заселении трипса — это обесцвечивание верхней поверхности листа и появление углублений на месте повреждения.

Основной мерой борьбы с трипсом в домашних условиях является обработка разрешенными к применению в России инсектицидами.