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Предпринимателям придется убеждать клиентов, что они в безопасности, заявил Парфенчиков

Новости. Общество
11:50, 18 Июня 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Возобновление работы предприятий и учреждений после карантинных ограничений было самой легкой задачей, следующий этап будет труднее из-за особых условий ведения бизнеса.

Такое мнение высказал сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Это была самая легкая фаза (период ограничительных мер - прим. ред.) Теперь бизнесу предстоит доказать, что он способен обеспечить безопасность, убедить людей, что они в безопасности", - сказал губернатор.

Что еще он думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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