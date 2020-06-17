Предпринимателям придется убеждать клиентов, что они в безопасности, заявил Парфенчиков

Возобновление работы предприятий и учреждений после карантинных ограничений было самой легкой задачей, следующий этап будет труднее из-за особых условий ведения бизнеса.

Такое мнение высказал сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Это была самая легкая фаза (период ограничительных мер - прим. ред.) Теперь бизнесу предстоит доказать, что он способен обеспечить безопасность, убедить людей, что они в безопасности", - сказал губернатор.

Что еще он думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".