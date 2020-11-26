Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России
26.11.2020 21:05
Бизнесмен пришел на свадьбу с шестью беременными от него подругами (ВИДЕО) 1
26.11.2020 23:30
Двух посетителей торгового центра Петрозаводска оштрафовали за нарушение масочного режима 2
26.11.2020 13:24
Минфин объяснил, куда ушли 5,6 млрд рублей, выделенных на борьбу с коронавирусом в Карелии 9
26.11.2020 12:21
Автобусы изменят свой маршрут и пойдут в Соломенное и районы новостроек Петрозаводска 10
26.11.2020 15:04
"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей 1
26.11.2020 19:10

Предпринимателям в Карелии компенсируют новые затраты на "антивирусное" оборудование

Новости. Общество
09:54, 27 Ноября 2020
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК
Загрузка...

Дополнительные требования об установке защитных экранов и устройств для обеззараживания воздуха в объектах торговли и сферы услуг власти Карелии готовы компенсировать субсидиями на покупку этого оборудования.

Это следует из разъяснений Минэкономразвития к распоряжению главы Карелии.

"В декабре этого года будет проведен очередной конкурсный отбор на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения, защитных экранов (перегородок), кроме того, возмещению подлежат также затраты на приобретение термометров и стационарных диспенсеров (дозаторов), мобильных стоек с диспенсерами (дозаторами)", - сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Подробнее о требованиях к оборудованию читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 4
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»