Предпринимателям в Карелии компенсируют новые затраты на "антивирусное" оборудование

Дополнительные требования об установке защитных экранов и устройств для обеззараживания воздуха в объектах торговли и сферы услуг власти Карелии готовы компенсировать субсидиями на покупку этого оборудования.

Это следует из разъяснений Минэкономразвития к распоряжению главы Карелии.

"В декабре этого года будет проведен очередной конкурсный отбор на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение бактерицидных облучателей, оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения, защитных экранов (перегородок), кроме того, возмещению подлежат также затраты на приобретение термометров и стационарных диспенсеров (дозаторов), мобильных стоек с диспенсерами (дозаторами)", - сообщили в Минэкономразвития Карелии. Подробнее о требованиях к оборудованию читайте в интернет-газете "Вести Карелии".