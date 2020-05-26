Предпринимателям в Карелии компенсируют затраты на аренду помещений и коммунальные услуги

Минэкономразвития Карелии с 8 июня начинает отбор заявок для получения субсидий, разработанных в качестве мер поддержки предпринимателей, пострадавших от введения ограничений в связи с коронавирусом.

Как сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев в ходе прямой линии с малым и средним бизнесом, которая состоялась в минувший понедельник, с 8 июня 2020 года будет объявлен отбор заявок для получения субсидий, разработанных в качестве мер поддержки предпринимателей. Эту информацию подтвердил и глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

В перечень субсидий, в том числе, вошли следующие меры поддержки предпринимателей:

- компенсация до 90% затрат на коммунальные услуги для субъектов малого и среднего бизнеса, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от введённых в связи с коронавирусом ограничительных мер, а также для организаций и ИП, производящих пищевые продукты, изделия народных художественных промыслов, текстильные изделия - до 1 000 000 рублей на одного получателя субсидии (пп.А п.4, пп.А п.21, пп.А п.22, п.23).

- компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в перечень наиболее пострадавших отраслей, 50% фактических затрат на оплату арендной платы за пользование нежилыми помещениями за период с 01 февраля 2020 по 1 июня 2020 года - до 1 000 000 рублей на одного получателя субсидии (пп.Ч п.4, пп.Ч п.21, пп.Ч.п.22, п. 23).

- компенсация до 90% затрат субъектов МСП на услуги по созданию и веб-поддержке интернет-сайта, необходимого для осуществления розничной торговли и (или) реализации готовых к употреблению продуктов питания - до 300 000 рублей на одного получателя субсидии (пп.ш п.4, пп. Ш п.21, пп.Ш п.22, п.23).

Условия, сроки, порядок подачи заявок для получения субсидий, а также информация о требованиях к заявителям и размерах возмещения размещены в Постановлении Правительства "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" - см. здесь.

С перечнем ОКВЭД наиболее пострадавших предприятий можно ознакомиться здесь.