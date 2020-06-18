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Предпринимателям в Карелии советуют поторопиться с заявками на выплаты по МРОТ

Новости. Экономика
10:51, 19 Июня 2020
фото: pixabay
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Субсидии из федерального бюджета на выплату зарплаты в размере МРОТ получили почти 5 тыс. фирм и ИП Карелии, чей бизнес пострадал в период пандемии.

Об этом сообщила руководитель Управления ФНС России по Республике Карелия Инна Кравченко на онлайн-брифинге в правительстве.  УФНС отвечает за выполнение постановления правительства РФ о федеральных выплатах.

Для получения субсидии за апрель заявку надо было подать с 1 мая до 1 июня.  Чтобы получить деньги за май, еще есть время до 1 июля.

«Налоговые органы призывают поторопиться с оформлением заявок тех получателей субсидий, у которых еще не реализовано право на получение выплаты... У заявителей неоднократно возникал вопрос, как быть, если в силу разных причин пропущены сроки подачи заявки. В этом случае, если речь идет о получении субсидии за май, у предпринимателя еще остается время до 30 июня. Если же заявление подано вовремя, но отклонено налоговыми органами в ходе проверки из-за допущенных ошибок, которые подлежат корректированию, заявление считается принятым, даже в случае его повторного рассмотрения вне заявленных правилами сроков», - пояснила руководитель УФНС по РК.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 
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